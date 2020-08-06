قاتلة "سلفتها" بسبب الغيرة تعترف: كانت بتحرق دمي (تفاصيل)

جدد قاضي المعارضات في محكمة جنايات قنا، حبس سيدة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل "سلفتها" عمدًا.

وبسؤال المتهمة اعترفت بجريمتها، وأعادت أقوالها التي ذكرتها أمام النيابة العامة، قائلة: "كانت بتحرق دمي كل شوية وتقولي أنا أحسن منك في كل حاجة، وكمان كانت بتتعمد تستفزني عشان عارفة إني عصبية زيادة عن اللزوم عشان كده قتلتها".

وادعت المتهمة أنها لم تخطط لجريمة وأنها تعرضت وقت حدوثها للاستفزاز من قبل المجني عليها، خلال جلوسهما معا لتسوية خلافاتهما القديمة عقب عودة القتيلة "فهمية سليم" من حفل زفاف أحد أقاربها.

"كنا بنتكلم عادي وفجأة لقيتها شتمتني وكمان ضربتني على وشي بالقلم وجرت"، واصلت "صابرين.أ" اعترافها بتفاصيل الجريمة وأنها لحقت بالمجني عليها أمام حظيرة المواشي الخاصة بمنزل زوجها وضربتها بقطعة حديد على رأسها، وبعدها خنقتها ثم سحبت جثمانها وألقت به داخل الحظيرة وعادت إلى منزلها على بعد أمتار من الحادث، وكأن شيئًا لم يكن، حتى اكتشف زوج المجني عليها وفاتها وأبلغ الشرطة.

كانت الأجهزة الأمنية في قنا، كشفت غموض العثور على جثة ربة منزل، داخل حظيرة مواشي بمركز قوص جنوبي قنا، فجر أمس.

يشار إلى أن اللواء محمد أبوالمجد مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من العميد جمال سالمان، مأمور مركز شرطة قوص، بالعثور على جثة فهيمة سليم محمد ، 42 عامًا، ربة منزل، بها آثار خنق في الرقبة وضرب بالوجه والرأس، ملقاة في حظيرة مواشي، في قرية حجازة بحري، التابعة لدائرة المركز.