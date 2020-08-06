استئناف عروض "سينما مصر" بدار الأوبرا 24 أغسطس

أعلنت الفنانة الشابة غادة طلعت، استئناف تقديم عرض "سينما مصر" مرة أخرى، يوم 24 أغسطس الحالي، بعد فترة توقف طويلة.

وأوضحت طلعت، عبر حسابها الشخصي على فيس بوك، أنّ تقديم العرض سيكون أيام 24 و25 و26 من أغسطس الحالي، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

"سينما مصر" رؤية وإخراج خالد جلال، أشعار عماد عبدالمحسن، ألحان منار الشاذلي، إنتاج صندوق التنمية الثقافية والمخرج المنفذ علا فهمي، وبطولة إيمان غنيم وغادة طلعت وعمرو كمال بدير وبسمة ماهر ورباب القعيد وربيعة رفيع ومايا ماهر وريهام الشنواني وشيماء عباس ومحمد عبده وهالة مرزوق وأحمد فوزي ومروة عيد وباهر النويهي ونورهان المرحومي ونيهال فهمي وحسن عبد الله وريهام محيي وزياد زعتر ومحمد عربي وأمل إميل ومحمد ماضي.

تدور الأحداث حول ربط جميع مشاهد العرض بسياق درامي واحد وهو فيلم "الليلة الأخيرة"، بطولة الفنانة الراحلة فاتن حمامة، التي تحاول طوال الفيلم بشخصية نادية التي تقدمها، استعادة ذاكراتها وإثبات أنّها نادية وليست فوزية كما يريد شاكر، وهي الشخصية التي قدمها الفنان محمود مرسي لتعود لهويتها الأصلية عن طريق دمج 40 مشهدا من تراث السينما المصرية.