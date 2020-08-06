ولي عهد بريطانيا وزوجته يعزيان الشعب اللبناني

أعرب ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز وزوجته كاميلا دوقة كورنوال، عن تعازيهما للشعب اللبناني، في رسالة مواساة بعثا بها إلى الرئيس اللبناني ميشيل عون، إثر الانفجار الضخم الذي وقع أول أمس الثلاثاء في مرفأ بيروت.

وكتب الأمير وزوجته - في الرسالة التي نشرت عبر حسابهما الرسمي على تويتر الخميس، أنّهما يتعاطفان بشدة مع شعب لبنان في أعقاب الانفجار المروع الذي وقع ببيروت، وأسفر عن وفاة مأساوية للكثيرين وتسبب في دمار لا يمكن تصوره، وتابعا: "قلوبنا مع كل الذين فقدوا أحباءهم، وجميع الذين أصيبوا بجروح بالغة".

يشار إلى أنّ الانفجار الضخم الذي وقع بمرفأ العاصمة اللبنانية بيروت أسفر عن مصرع 137 شخصا وإصابة نحو ألف آخرين.