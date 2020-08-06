برلين: وفاة موظفة بالسفارة الألمانية في لبنان إثر انفجار بيروت

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الخميس، وفاة إحدى موظفات سفارتها بانفجار العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" - : "توفيت إحدى موظفات سفارتنا في بيروت أثناء تواجدها في منزلها إثر الانفجار".

ولا يزال العشرات في عداد المفقودين بحسب الحكومة اللبنانية، فيما تواصل فرق الإغاثة عمليات البحث على أمل العثور على ناجين.

وأكدت السلطات اللبنانية أن الانفجار نجم عن حريق اندلع في مستودع تخزن فيه منذ ست سنوات نحو 2750 طنا من نيترات الأمونيوم.