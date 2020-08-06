رئيس التحرير

محمود مسلم

برلين: وفاة موظفة بالسفارة الألمانية في لبنان إثر انفجار بيروت

كتب:

أ ش أ
12:30 م | الخميس 06 أغسطس 2020
إنفجار مرفأ بيروت

إنفجار مرفأ بيروت

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الخميس، وفاة إحدى موظفات سفارتها بانفجار العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" - : "توفيت إحدى موظفات سفارتنا في بيروت أثناء تواجدها في منزلها إثر الانفجار".

ولا يزال العشرات في عداد المفقودين بحسب الحكومة اللبنانية، فيما تواصل فرق الإغاثة عمليات البحث على أمل العثور على ناجين.

وأكدت السلطات اللبنانية أن الانفجار نجم عن حريق اندلع في مستودع تخزن فيه منذ ست سنوات نحو 2750 طنا من نيترات الأمونيوم.

اقرأ المزيد:

إصابة 24 فرنسيا في انفجار بيروت

الطوارئ الروسية: إقلاع رابع طائرة بمساعدات إنسانية باتجاه بيروت

"قنبلة موقوتة في اليمن".. مخاوف من كارثة بعد انفجار بيروت

الرئيس الفرنسي: الشعب اللبناني هو الضحية الأولى لتفجير بيروت