"اقتصادية قناة السويس": الدولة تتحرك بمشروع إقليمي للمنطقة بأكملها

قال المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الدولة المصرية تتحرك دائما في إطار مخطط استراتيجي إقليمي للمنطقة بأكملها فالمشروعات القومية الكبرى مثل العاصمة الإدراية الجديدة والمطارات أفادت كثيرا في جذب استثمارات للمنطقة الاقتصادية وأيضا قناة السويس، فهي مشروعات ليست منفصلة عن بعضها ولكنها متكاملة وتؤدي إلى غرض واحد وهو تحقيق التنمية المستدامة في هذه المنطقة وبالتالي إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وشبكة الطرق كان لها عائدا ضخما جدا على التواصل والتكامل مع المنطقة الاقتصادية.

وأضاف زكي، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن أهم هذه المشروعات التي لها تأثير مباشر هي الأنفاق "أنفاق قناة السويس، والأنفاق في بورسعيد، الإسماعيلية، والنفق الجديد الجاري إنشاؤه حاليا في السويس أيضا"، وهو ما يحقق سهولة الاتصال بين شرق وغرب القناة وله تأثير مباشر على معدل أداء الأعمال في الموانئ والمنطقة الاقتصادية ويعمل على تحسين المناخ بشكل كبير، وهي إجراءات سهلة.

وأكد، أن شبكة الطرق التي تتصل بهذه الأنفاق كان لها دور ضخم جدا في تهيئة المنطقة لأن تكون في وضع مختلف خلال السنوات القادمة.