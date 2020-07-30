قبرص تطلب من بوتين التدخل لوقف انتهاكات أردوغان في المنطقة الاقتصادية

قالت صحيفة "سيبرس ميل" القبرصية، إن الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، طلب، اليوم، من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، التدخل وإقناع تركيا بإنهاء أنشطتها غير القانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة في قبرص، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وقال القصر الرئاسي القبرصي، في بيان، إن بوتين وعد بالتدخل لدى رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان لنزع فتيل الأزمة، والدخول في حوار لحل مشكلة قبرص.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة القبرصية كيرياكوس كوسيوس: استمرت المكالمة الهاتفية بين بوتين ورئيس قبرص 45 دقيقة.

وأطلع رئيس قبرص، نظيره الروسي على أحدث أنشطة تركيا، بما في ذلك الاستكشاف داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة في قبرص حتى 2 أغسطس المقبل، بالإضافة إلى وجود سفينة الأبحاث التركية بارباروس، التي دخلت المنطقة الاقتصادية الخالصة صباح اليوم.

وأوضح أناستاسيادس، أن ادعاء تركيا سعيها لحماية حقوق الطائفة القبرصية التركية لا أساس له، وقال إن تركيا تجادل وتطالب بـ44% من المنطقة الاقتصادية الخالصة في قبرص، ما يؤثر بشكل واضح على حقوق الطائفة القبرصية التركية.

وأشار المتحدث القبرصي، إلى أن بوتين أكد أنه يتابع بقلق بالغ الوضع في شرقي المتوسط ​​وما يحدث في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، مشددًا على أن روسيا تؤيد دائمًا أدوات التفاوض على أساس مبادئ القانون الدولي.