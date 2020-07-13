زكي: 17 مليار دولار استثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مؤخرا

قال المهندس يحي زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المنطقة الاقتصادية تتحرك بشكل جيد، متمنيًا تحقيق الرؤية الاستراتيجية التي تعمل عليها مصر، في الفترة ما بين عامي 2020 حتى 2025.

وأضاف زكي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON E"، أن مصر تستهدف تحقيق تنمية حقيقية على أرض الواقع، لافتًا إلى أن الخطة ركزت على أكثر من محور مثل تعظيم دور المواني، وتحديد الصناعات التي تناسب احتياجات الدولة، والاحتياجات الإقليمية، لتحقيق تنمية حقيقية وفرص عمل توفر في المنطقة الاقتصادية.

وتابع: أنه جرى حوكمة اتخاذ القرارات، حيث جرى التواصل مع مجموعات كبيرة من المستثمرين في الفترة الماضية بالرغم من الصعوبات التي فرضتها أزمة انتشار جائحة كورونا، حيث استطاعت المنطقة الحصول على 4 مشروعات وافق عليها مجلس الوزراء، بعد إجراء الدراسات الأولية، ثم سيتم بدء المرحلة الثانية وهي مرحلة توثيق العقود وجعلها نهائية حتى يبدأ العمل على أرض الواقع.

وأردف، أن الإدارة تعي جيدًا أهمية الصورة الذهنية للهيئة، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات التي جرى إنفاقها في الفترة السابقة بالهيئة بلغت 17 مليار دولار، وما يقترب من 100 ألف فرصة عمل تحققت خلال نفس الفترة.