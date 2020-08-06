الأرصاد الجوية تحذر من ارتفاع درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 37

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد الطقس غدا الجمعة، ارتفاعا بدرجات الحرارة، وأن يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة، مع نزول الشبورة المائية صباحا. وتوقع الخبراء، أن تشهد السواحل الشمالية الغربية، شبورة مائية صباحا، وطقس معتدل، مائل للحرارة على السواحل الشرقية والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 82 %.

وتوقع الخبراء، أن يشهد شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، وأمطار خفيفة تكون غزيرة أحيانا على مناطق من أقصى الجنوب والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة. وتوقع الخبراء، أن يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة بالقاهرة فالعظمى هي 37 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25، ومطروح العظمى 30 والصغرى 23، وسوهاج العظمى 41 والصغرى 27، وقنا العظمى 41 والصغرى 27، والأقصر العظمى 41 والصغرى 28، وأسوان العظمى 42 والصغرى 29.