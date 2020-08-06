مشاركة 101 مستشفى و3593 وحدة صحية في مبادرة "صحة المرأة"

جددت وزارة الصحة والسكان دعوتها للسيدات لحثهم على النزول لمبادرة الرئيس للكشف المبكر عن سرطان الثدي "صحة المرأة"، وقالت الوزارة "لأن الست المصرية هي صحة مصر، المبادرة هتساعدك تكشفي وتطمني على صحتك من أمراض كتير زي السكر والضغط، وكل ده مجانا".

وأوضحت الوزارة أن المبادرة تقوم بالكشف على الثدي وتوعية السيدات بأهمية الكشف الدوري، فضلا عن قياس الضغط وقياس السكر وقياس الوزن والطول والصحة الإنجابية.

وأكدت خلال دعوتها أن الكشف يتم عن طريق كل الإجراءات الاحترازية في ظل انتشار فيروس كورونا من خلال استقبال عدد محدود بشكل يومي من الساعة 9 ص لـ 3م.

وتابعت الوزارة أنه يتم العمل بالمبادرة من خلال 3593 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية، بمشاركة 4098 من الفرق الطبية، بالإضافة إلى مشاركة 101 مستشفى بالمبادرة لتقديم الخدمة الطبية للسيدات اللاتي تتطلب حالتهم إجراء فحص متقدم، مضيفًا أنه يمكن معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال الموقع الرسمي للمبادرة http://www.100millionseha.eg، بالإضافة إلى تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة 15335.

ووجهت الوزارة بإدراج مبادرة صحة المرأة على تطبيق "صحة مصر" لتنضم تلك المبادرة إلى جميع مبادرات وأنشطة وزارة الصحة والسكان للاهتمام بالصحة العامة على التطبيق، حيث سيتم الربط الإلكتروني لتلك الأنشطة وتوحيد قاعدة بيانات المواطنين بما يضمن استفادة جميع أفراد الأسرة من الخدمات الطبية المقدمة بكافة المبادرات في إطار التوعية والحرص على الاهتمام بالصحة العامة.