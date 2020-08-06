ماكرون: سأطرح صفقة سياسية جديدة للقيادة اللبنانية

قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إنّه سيطرح صفقة سياسية جديدة للقيادة اللبنانية، حسب ما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

وأضاف ماكرون من شارع الجميزة بلبنان، على هامش تفقده موقع انفجار مرفأ بيروت: "لبنان بحاجة إلى تغيير".

وتابع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنّ الضحية الأولى لتفجير بيروت، هي الشعب اللبناني، مضيفا فور وصوله إلى بيروت، أنّ التضامن واجب مع لبنان بعد التفجير، وأنّ بلاده تنسق مع المسؤولين بشأن تزويد لبنان بالمساعدات.

وأوضح ماكرون: "سنقدم مزيد من المساعدات للبنان على الصعيد الأوروبي، وسيكون لدينا المزيد من الفرق الإنقاذية في لبنان"، لافتا إلى أهمية وضع حد للفساد والبدء بالإصلاحات كشرط للدعم.

وأكد: "سنخوض حوارا صريحا ويجب تحديد المسؤوليات، وسأتولى تنسيق الدعم الأوروبي للبنان".