عاجل.. اتفاق لتعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان

أعلن السفير سامح شكري، وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اليوناني، توقيع اتفاق لتعيين الحدود البحرية بين البلدين.

وكان وزير الخارجية سامح شكري استقبل اليوم نيكوس دندياس، وزير خارجية اليونان، وذلك بمقر وزارة الخارجية، وعقد الوزيران جلسة مباحثات قبل المؤتمر الصحفي.

ويعتبر مراقبون سياسيون أنّ خطوة تعيين الحدود البحرية بين القاهرة وأثينا، من شأنها تضييق الخناق بشأن أطماع تركيا في منطقة شرق البحر المتوسط.