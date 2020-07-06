"تحمل نفقات علاج مصابي كورونا من السياح".. تفاصيل اتفاق مصر واليونان

قالت الدكتورة سهى بهجت، مستشارة وزير السياحة، إن الاتفاق بين مصر واليونان بخصوص تبادل رعاية السياح الوافدين بين البلدين أول اتفاق ثنائي ما بين أول دولة من الاتحاد الأوروبي ومصر حتى يتم تبادل السائحين بين البلدين.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "DMC": "هذا الأمر يدل على استعادة الثقة في المقصد السياحي المصري بسبب الثقة الكبيرة في الإجراءات التي اتخذتها مصر لعودة حركة السياحة".

وتابعت: "أغلب السياح الوافدين في الفترة الحالية من أسواق خارج الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأوروبي يجدد قائمة الدول التي يسمح لرعاياها بزيارتها كل 15 يومًا وفقًا للحالة الوبائية، والاتفاق يتضمن تقديم العلاج لمصابي كورونا من سياح البلدين طبقًا للمواصفات العالمية دون أي تكلفة على المسافر من مصر أو اليونان".

وأشارت بهجت، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الاتفاقات، وسيكون لهذا الاتفاق الكثير من الثمار الإيجابية في الفترة القادمة، وسوق السياحة اليوناني ليس من كبرى الأسواق المصدرة إلى مصر، لكن نسبته لا يستهان بها.

ولفتت "ونستهدف جميع الأسواق المصدرة والخطة الترويجية للسياحة المصرية تشهد مخاطبة كل سوق باحتياجاته وفق نوع السياحة مثل السياحة الترفيهية والسياحة الشاطئية، وغيرهما، والشعب اليوناني يقبل أكثر على السياحة الترفيهية ثم السياحة الثقافية".