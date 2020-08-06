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علي جابر لمسؤولي لبنان: أنتم محتلون وطغاة يجب مقاومتكم كما إسرائيل

كتب:

بسمة عبدالستار
02:47 م | الخميس 06 أغسطس 2020
علي جابر

علي جابر

علق الإعلامي اللبناني ومدير مجموعة قنوات "إم بي سي"، علي جابر، على الانفجار الذي حدث في بيروت، وخلّف مئات من القتلى والجرحى، وموقف المسؤولين مما يحدث، وذلك عبر حسابه على تويتر.

وكتب جابر: لقد قتلتم أحلامنا ومستقبل شبابنا يا أولاد الأفاعي "الق*** سابقا" لبنان ليس لكم، أنتم محتلون طغاة يجب مقاومتكم كما إسرائيل، وظلمكم أشد مضاضة من السيف المهند.

وكان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري جراء حريق طال العنبر الذي يحوي مواد مفرقعة، لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها.

وطلب الرئيس اللبناني، في تصريحات مساء الثلاثاء، بتقديم الإسعافات إلى الجرحى والمصابين بسبب الانفجار، على نفقة وزارة الصحة، وتوفير الإيواء للعائلات التي تشردت نتيجة الأضرار الهائلة التي لحقت بالممتلكات بسبب الانفجار. 

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