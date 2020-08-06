البحث عن بديل رمضان صبحي في الأهلي

بدأ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، في تجهيز بدائل لرمضان صبحي لاعب الفريق، خوفًا من غيابه أمام إنبي بمبرر عدم قانونية مشاركته بعد انتهاء إعارته مع الأهلي بتاريخ 30 يونيو الماضي، وفقا للعقود المبرمة بين النادى، ونظيره هيدرسفيلد.

ويسعى الأهلي للحصول على موافقة النادي الإنجليزي في تمديد إعارة اللاعب لنهاية الموسم، وفق ما قرره الاتحاد الدولي للكرة وقت تفشي أزمة كورونا، وحتى حل المشكلة يفاضل فايلر بين الثنائي أحمد الشيخ وجونيور أجايي؛ للمشاركة في مركز الجناح الأيسر.

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