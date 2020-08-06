رئيس بلدية بيروت: ثلث سكان العاصمة مشردون

قال رئيس بلدية بيروت، جمال عيتانى، إنّ التقدير الأولى للخسائر جراء انفجار مرفأ بيروت يتجاوز 4 مليارات دولار، مشيراً إلى أنّ «ثلث سكان بيروت أصبحوا مشردين».

وأضاف «عيتانى»، فى تصريحات لـ«سكاى نيوز عربية»، أنّ انفجار بيروت زلزال كبير، أدى لأضرار جسيمة فى العاصمة بيروت، سواء فى الممتلكات الخاصة أو العامة، موضحاً أنّ «التقدير الأولى للخسائر يتجاوز 4 مليارات دولار، ولن نعود للوضع الطبيعى دون مساعدة عربية ودولية».وكشف «عيتانى» عن تأمين مساكن مؤقتة لبعض المشردين جراء الانفجار، موضحاً أنّ «ثلث سكان بيروت أصبحوا مشردين بعد أن دمر الانفجار أحياءهم».

وفى وقت سابق، قال وزير الاقتصاد اللبنانى راؤول نعمة، لـ«سكاى نيوز عربية»، إنّ الحكومة غير قادرة على مواجهة التداعيات الاقتصادية لكارثة مرفأ بيروت، مطالباً الدول بتقديم المساعدات اللازمة إلى بلاده.

وأضاف «نعمة» أنّ الحكومة اللبنانية «كانت قبل الكارثة تطلب مساعدة دولية من صندوق النقد الدولى ومن دول أخرى شقيقة، حيث لم تعد لديها قدرة مالية على مواجهة أزمة كورونا والأزمة المالية التى تراكمت على مدى 30 عاماً».

ومع وقوع كارثة الثلاثاء التى شبهها الوزير بـ«هيروشميا مصغرة»، أصبحت إمكانيات الحكومة «أضعف بكثير».