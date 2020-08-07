بالصور.. نجوم استقبلوا مواليد جديدة أبرزهم محمد إمام

استقبل عدد من الفنانين، مواليد جديدة خلال بداية شهر أغسطس، وتبادل الجميع التهنيئات، وحرص كل منهم على مشاركة الجمهور صور من داخل غرفة العمليات، وأخرى مع الطبيب المخصص لهم.

واستقبل الفنان محمد إمام طفلة جديدة، أطلق عليها اسم "قسمت"، ونشر إمام، أمس، صورة ظهر فيها من داخل المستشفى، وعلق عليها قائلاً، "ولسوف يعطيك ربك فترضى، عمرى ماكنت أتخيل إن ربنا هيرزقنى ببنتين قسمت محمد إمام وصلت يا جماعة يلا دلعوها بقى، و دلعونى أنا كمان علشان أبو البنات لازم يدلع، ربنا يحفظ جميع أطفالنا".

كما عبرت الفنانة فيفى عبده، عن سعادتها بعدما رزقت ابنتها هنادي بمولود جديد، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قائلة: "الحمد لله رب العالمين الذى بنعمته تتم الصالحات النهارده ربنا رزق بنتى هنادى وجوزها شادى بمولود جديد، أنا بشكر دكتور شريف باشا سيف على اهتمامه ببنتى".

ورزقت الفنانة المغربية جنات، بطفلتها الثانية التى أطلقت عليها اسم "جوليا"، بعدما أنجبت طفلتها الأولى "جنات"، من زوجها محمد عثمان نعمان، مايو الماضى، وكتبت عبر حسابها الشخصي "انستجرام"، "ربنا رزقنا ببنتنا التانية جوليا ربنا يبارك فيها، ويحفظها اللهم لك الحمد والشكر، شكرا للدكتور شريف باشا سيف".