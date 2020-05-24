القبض على إمام نبروه بطل فيديو "اجري يا شيخ محمد"

ألقت أجهزة الأمن القبض على بطل واقعة صلاة العيد في نبروه بالدقهلية، لمخالفته قرار الحظر.

وذكر بيان للداخلية، تداولت صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مقطع فيديو لأحد الأشخاص تحت عنوان (إجرى ياشيخ).. تم ضبط المذكور (مقيم بنبروه بالدقهلية) لمخالفته قرار الحظر، وبمناقشته أشار إلى طلب بعض الصبية بمحيط سكنه أن يقوم بإمامتهم فى صلاة عيد الفطر المبارك فى ذات المنطقة محل إقامته، وفور علمه بمرور إحدى سيارات الشرطة فر هارباً خشية ضبطه.

وكانت وزارة الأوقاف، قد طالبت بإنزال العقاب القانوني الرادع بالشخص الذي أساء استخدام الزي الأزهري اليوم في واقعة ساحة العيد المخالفة بالدقهلية.

وقال الدكتور عبدالله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إنّ الوزارة ستتواصل مع قطاع المعاهد الأزهرية بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة، بشأن ما بدر من الطالب محمود مجدي العشري الطالب بالصف الثالث الثانوي الذي أساء استخدام الزي الأزهري اليوم، وتصرف بصورة تخالف القانون والقيم وما يجب أن يتحلى به من يرتدي هذا الزي من القيم والانضباط، فضلا عن أن يكون قدوة لغيره، وذلك عندما حاول إقامة صلاة العيد قرب كوبري نبروه بالدقهلية، ضاربا بتوجيهات الأزهر والأوقاف والدولة المصرية في منع التجمعات عرض الحائط.