مصدر عن واقعة "اجري يا شيخ محمد": طالب ثانوي وليس إمام مسجد

طاردت شرطة مركز نبروه ورئاسة المركز بالدقهلية، مواطنين تجمعوا لصلاة عيد الفطر بجوار الكوبري العلوي بمدينة نبروه، بالمخالفة لقرارات رئيس مجلس الوزراء لمنع أي تجمعات لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال مصدر مسؤول بوزراة الأوقاف، إنّ الصلاة لم تكن في مسجد ولا في زاوية، وأنّ الشخص الذي كان يرتدي الزي الأزهري طالب ثانوي أزهري يدعي "محمود م. ا".

وأضاف المصدر، أنّ مساجد الدقهلية التزمت بقرارات رئيس الوزراء، ولم تؤد صلاة العيد بأي مسجد أو زاوية أو ساحة، والالتزام في جميع أنحاء المحافظة.

وأشار إلى أنّ واقعة نبروه لا تخصنا وتخص الجهات التنفيذية والأمنية.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو لتجمع لصلاة العيد في الدقهلية، وهروب الإمام فور وصول الشرطة، إذ سُمع صوت وهو ينادي على الإمام قائلا: "اجري يا شيخ محمد".