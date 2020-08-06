"كيا موتورز" تجمع أكثر من 2000 حذاء كرة قدم في جولة كأس الدوري

أعلنت شركة "كيا موتورز" والاتحاد الأوربي لكرة القدم (يويفا) عن إتمام جولة كأس الدوري الأوروبي بقيادة "كيا" عامها الثاني بنجاح.

واستطاعت هذه الجولة أن تجمع أكثر من 2000 حذاء كرة قدم على مدار موسمين من جمع التبرعات للشباب المقيمين في مخيم الزعتري للاجئين في الأردن.

وكما هي الحال في الموسم الأول لهذه الجولة، فإنها تقوم بزيارة المدارس المحلية، وأندية كرة القدم للفئات العمرية الصغرى، والمواقع المميزة في عدة مدن أوروبية، كجزءٍ من حملتها المتنقلة.

وتم تعيين عدة لاعبين كرة قدم سابقين سفراءً للجولة، وهم توماس بيرتهولد وإيريك أبيدال وفرانشيسكو توتي ورافائيل فان در فارت وباتريس إيفرا وجيرزي دوديك، حيث قاموا بمشاركة خبراتهم ومعارفهم مع مجتمعاتهم المحلية، إلى جانب التوعية بما يواجهه اللاجئون السوريون الشباب من تحديات.

ومثّل كل من اللاعبين المعتزلين واحدة من ست مدن أوروبية مرت بها الحملة: فرانكفورت وبرشلونة وروما وأمستردام ومانشستر ووارسو، كما اختير اللاعب الإنجليزي مايكل أوين سفيراً عالمياً لـ" جولة كأس الدوري الأوروبي"، ودعا اللاعب الفائز بالكرة الذهبية عام 2001 معجبيه إلى التبرع بأحذيتهم وزيارة الكأس في كل محطة.

وبعد محطتين ناجحتين في فرانكفورت وبرشلونة، توقفت الجولة بسبب انتشار جائحة "كوفيد 19"، وقررت كيا واليويفا إقامة دروس كرة قدم عبر الإنترنت، لمواصلة تحقيق هدف الحملة بجمع أحذية كرة القدم والتبرع بها للاجئين السوريين.

وقال مايكل أوين، السفير العالمي لـ"جولة كأس الدوري الأوروبي": "يسعدني أن أشهد مشاركة هذا العدد من الناس في ‘جولة كأس الدوري الأوروبي بقيادة كيا لهذا العام، من الرائع أن نرى ما يمكننا إنجازه حين نوحد جهودنا لنحقق هدفاً مشتركاً، حين كنت شاباً، كنتُ أحلم أن ألعب كرة القدم يوماً مع منتخب بلادي، لا يسعني الانتظار لأرى التأثير الذي ستحققه هذه الأحذية للأطفال في مخيم الزعتري".

ومن جانبه قال ياسر شابسوغ، المدير التنفيذي لعمليات "كيا موتورز" في الشرق الأوسط وأفريقيا: "لقد كان عاماً مليئاً بالتحديات للشباب والجماعات المعرضة للخطر في مختلف أنحاء العالم، كما نعرف، تعتبر كرة القدم لعبة جميلة، ومرورنا بفترات عصيبة كتلك المرافقة لتفشي مرض "كوفيد 19" يذكرنا بجمال الرياضة، فقدرتها على جمع البشر مذهلة، إذ تقدم الترفيه والنشاط والحافز. إنها مصدر إلهام للأحلام، وكذلك لتحقيق الأحلام، جولة كأس الدوري الأوروبي بقيادة كيا تشدد على هذا الأمر، وتمنح للاجئين السوريين الشباب أملاً ودفعة يحتاجونها كي يعيشوا حياتهم بأفضل شكل ممكن.

وبالشراكة مع "مؤسسة اليويفا للأطفال"، تنظم "كيا موتورز" واليويفا عملية توصيل الأحذية التي تم التبرع بها إلى مخيم الزعتري للاجئين في الشهور المقبلة، مرفقة برسالة شخصية من مايكل أوين.