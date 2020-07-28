كيا تبدأ في حملة تروجية جديدة لسيارة K5 2021

بدأت شركة "كيا موتور" الثلاثاء، حملة تسويق متعددة القنوات لدعم طرازها " 2021 K5" الجديدة كليًا.

ووفقًا لفلسفة "كيا" ، فإن الجهد الواسع النطاق سيعيد ضبط التوقعات من خلال وضع سيارة سيدان متوسطة الحجم الأقوى من Kia في مواقف لم تمسها سابقًا في هذه الفئة .

تبدأ الحملة الثلاثاء 28 يوليو الساعة 8 مساءً مع حدث مباشر على Twitter.

سيتم تقديم العرض الفريد من نوعه بعنوان "التهديد الثلاثي" ، من قبل "دارين بريسكوت" مدير وحدة الحركة في أكثر أفلام هوليوود المليئة بالحركة بما في ذلك Baby Driver Ford Vs، فيراري ، درايف ، جون ويك ، بلاك بانثر، وستزود عشاق السيارات بإلقاء نظرة افتراضية على قدرات K5 الجديدة كليًا.

بالإضافة إلى بريسكوت ، فإن "Triple Threat" يضم السائق المحترف Collete Davis والممثل Jeremy Ray Valdez ، الذي سيكون بمثابة المضيفين المشاركين في الحدث، والسائقين المذهلين Sean Graham.

وقال راسل ويجر، مدير عمليات التسويق في كيا موتورز: "إن K5 الجديدة كليًا هي اتجاه جديد تمامًا لكيا وفئة سيدان متوسطة الحجم بشكل عام ، لذلك كنا بحاجة إلى حملة تسويقية مليئة بالحركة.