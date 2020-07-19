كيا تطلق إصدارا حصريا من Telluride 2021

أعلنت شركة كيا إطلاق الطراز الجديد من Telluride 2021، وحصل الطراز السابق على عدة جوائز منها سيارة الـ SUV لعام 2020، كما حققت مبيعات هائلة للشركة.

وتتوفر النسخة الجديدة بحزمة من التطورات وعدد من العناصر السوداء اللامعة التي تمنح Telluride شخصية أكثر عدوانية، وجرى تصميمها في استوديو Kia للتصميم في كاليفورنيا، وجرى تجميعها في جورجيا، وتوفر Telluride مقاعد مريحة لما يصل إلى 8، ومحرك V6 قوي بقوة 291 حصانًا سعة 3.8 لتر، ومتاح الدفع الرباعي النشط عند الطلب.

تتضمن العناصر الخارجية الحصرية من Nightfall Edition شواية المبرد المصممة حديثًا باللون الأسود، وعجلات فريدة قياس 20 بوصة باللون الأسود مع صواميل سوداء، ومصابيح أمامية LED، ومصابيح ضباب بإطار داخلي أسود، مقابض أبواب بلون الهيكل.

وقال شون يون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Kia Motors America في أمريكا الشمالية: "يوفر إصدار Telluride Nightfall خيارًا جديدًا لعملائنا الذين يفضلون مظهرًا أكثر تأكيدًا وتميزًا على المتسابقين العائليين أو المغامرين في عطلة نهاية الأسبوع".