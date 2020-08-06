13 مرشحا بالسويس يتنافسون على مقعد فردي بـ"الشيوخ"

أيام قليلة ويبدأ التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ، وبالتحديد بداية من يومي 9 و10 أغسطس للمصريين بالخارج، ويومي 11و12 للمصريين داخل مصر، وذلك بعد أن شهدت الفترة الماضية منافسة شرسة بين المرشحين علي المقاعد الفردية أملًا في حصد أصوات الناخبين.

وضمت القائمة النهائية 13 مرشحًا، هم سيد عبده حامد مرشح عن حزب مستقبل وطن، ورمزه "القلم"، وإكرامي قطب محمد إسماعيل وشهرته إكرامي قطب "مستقل"، ورمزه "ساعة يد"، وعصام غريب حسن محمد وشهرته عصام غريب، ورمزه "الأتوبيس"، وفادي عادل وديع، ورمزه "الصقر"، وماجدة محمود حسن، ورمزه "الكف".

وضمت القائمة أيضًا كلًا من كامل مرزوق عبد الحق رمز "الغزال"، وإيهاب عبد الله عوض وشهرته الدكتور إيهاب سراج الدين، رمز "الأسد"، والسيد أحمد محمد موسى وشهرته المستشار سيد موسى، مرشح حزب الوفد الجديد، رمز "النخلة"، ووائل محمد عبد المقصود جاد الله، رمز "السهم"، ومحمد سعد حجازي السيد، وشهرته محمد سعد حجازي، مرشح عن حزب المؤتمر، رمز "السيف".

وشملت قائمة المرشحين أيضًا باسم حسين حافظ مصطفى رمز "المدفع"، وعلى محمود سليمان السمان وشهرته المهندس على سليمان، رمز "السفينة"، وصلاح أحمد يوسف رمز "الفيل".