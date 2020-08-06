محمد الشرنوبي يُغني "من قلبي سلام لبيروت" تضامنا مع لبنان

أعاد الفنان الشاب محمد الشرنوبي، تقديم أغنية "من قلبي سلام لبيروت"، والتي قدمتها الفنانة فيروز قبل 26 عامًا تقريبًا، تضامنًا مع الشعب اللبناني، بعد الخسائر التي شهدتها بيروت على مدار اليومين الماضيين، جراء تفجير الثلاثاء.

ونشر الشرنوبي عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، مقطع من الأغنية التي تعاون فيها مع الموسيقار مصطفى الحلواني.

وتقول الأغنية: "لبيروت.. من قلبي سلامٌ لبيروت.. وقُبلٌ للبحر والبيوت.. لصخرةٍ كأنها وجه بحارٍ قديمِ.. هي من روحِ الشعب خمر.. هي من عرقِهِ خبزٌ وياسمين.. فكيف صار طعمها طعم نارٍ ودخانِ.. لبيروت.. مجدٌ من رمادٍ لبيروت.. من دمٍ لولدٍ حُملَ فوق يدها.. أطفأت مدينتي قنديلها.. أغلقت بابها.. أصبحت في المساء وحدها.. وحدها وليلُ.. لبيروت.. من قلبي سلامٌ لبيروت.. وقُبلٌ للبحر والبيوت".