انخفاض إنتاج السيارات في بريطانيا.. "الأسوأ منذ 66 عاما"

تعتبر بريطانيا أكبر مصنعى ومصدرى السيارات فى أوروبا، وبعد أزمة كورونا العالمية تدهورت الصناعة فى جميع أنحاء العالم وتعرضت كبرى الشركات إلى خسائر مهولة، وبسبب الأزمة الحالية تراجعت المبيعات بشكل كبير بالأخص فى بريطانيا.

وأعلنت جمعية مصنعى السيارات البريطانية فى وقت سابق، أن مبيعات السيارات البريطانية انخفضت بنسبة 99.7% وباعت فقط 192 سيارة فى أبريل من هذا العام.

وأوضحت الجمعية أن إنتاج السيارات البريطانية انخفض بنسبة 40% في شهر يونيو بالمقارنة بنفس الفترة من 2019 وأعلنت أيضا أن هذه النسبة هى أدنى مستوى وصل إليه الإنتاج منذ 66 عاما.