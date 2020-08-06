"جمارك الإسكندرية" تفرج عن سيارات بـ3.9 مليار جنيه يوليو الماضي

أكّد السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أن إجمالي قيمة رسائل السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال يوليو الماضي، وهو الشهر التاسع عشر لتطبيق "زيرو جمارك" على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، بلغت نحو 3 مليارات و908 ملايين جنيه، تم تحصيل مليار و105 ملايين جنيه ضرائب ورسوم عنها.

جاء ذلك في تقرير تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية، تضَّمن الإشارة إلى الإفراج عن 8164 سيارة ملاكي بمختلف الموديلات بجمارك الإسكندرية، تبلغ قيمتها 2 مليار و259 مليون جنيه خلال شهر يوليو الماضي، وتمّ تحصيل نحو 664 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها.

وقال رئيس مصلحة الجمارك، إنَّ عددًا كبيرًا من سيارات الملاكي استفادت من مزايا اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير، وتمّ إعفاء أصحابها من سداد أكثر من مليار و 132 مليون جنيه.

وأشار إلى إفراج الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية، عن 1415 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرارًا زراعيًا بقيمة 652 مليون جنيه خلال يوليو الماضي، وتمّ تحصيل 155 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها، واستفادت أيضًا من اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير ليتمّ إعفاؤها من سداد نحو 44 مليون جنيه.

وأضاف أنَّ الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية أفرجت عن 886 رسائل قطع غيار سيارات خلال يوليو الماضي بقيمة بلغت 998 مليون جنيه، وتمّ تحصيل ضرائب ورسوم جمركية بقيمة نحو 104 ملايين جنيه، واستفادت أيضًا من اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير ليتمّ إعفاؤها من سداد نحو 21 مليون جنيه.