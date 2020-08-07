أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 7-8-2020 في مصر

تقدم "الوطن" متوسط أسعار الفاكهة بالسوق المصرية، اليوم الجمعة 7 أغسطس، والتي تنوعت بين العنب والخوخ والبطيخ كالتالي:

الأناناس

ووصل متوسط سعر حبة الأناناس 35 جنيهًا.

الكريز

تراوح سعر كيلو جرام الكريز بين 30 إلى 35 جنيهًا.

مشمش

ووصل سعر كيلو المشمش إلى 15 جنيهًا.

الكمثرى

وتراوح سعر الكمثرى الثلاجة من 5 إلى 11 جنيهًا.

المانجو

تبدأ أسعار المانجو من 9 جنيهات وتصل إلى 30 جنيهًا حسب النوع.

البرقوق

وصل سعر كيلو جرام البرقوق 20 جنيها.

الموز

بلغ سعر الموز في الأسواق 12 جنيها للكيلو جرام.

الخوخ

بلغ سعر كيلو جرام الخوخ العريشي 11 جنيها.

الكاكا

تراوح سعر كيلو جرام الكاكا من 9 إلى 12 جنيهًا.

العنب

وصل سعر العنب البناتي الأصفر إلى 6.5 جنيه، والأحمر إلى 6 جنيهات، والكرمسن 15 جنيهًا، والعنب الأسود 13 جنيهًا.

الكنتالوب

بلغ متوسط سعر كيلو الكنتالوب 4.5 جنيه.

التفاح

تراوح سعر التفاح البلدي بين 7 إلى 12 جنيها، بينما تراوح سعر التفاح الأمريكاني من 17 إلى 25 جنيهًا.

البطيخ

كيلو البطيخ من 4 إلى 6 جنيهات، وجاء متوسط سعر البطيخة الواحدة بين 12 إلى 40 جنيهًا وفقًا للوزن.