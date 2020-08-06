إنشاء وحدة صحية بقرية أولاد الشيخ بالمنيا ضمن مبادرة"حياة كريمة"

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مع ممثلي أمانة المشروعات القومية بمجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" بالمحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المحافظ، بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، والمهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد الفرجاني والدكتور محمد السيد ممثلي أمانة المشروعات القومية بمجلس الوزراء، وممثل هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة وبشر طاهر مدير وحدة حياة كريمة بالمحافظة وعدد من ممثلي الجهات المعنية والشريكة في تنفيذ المبادرة.

واستعرض المحافظ خلال الاجتماع عددًا من الأعمال التي تم تنفيذها بالمبادرة، وشملت تنفيذ مشروعات مياه وكهرباء وصحة وتعليم وطرق ورصف وشباب ورياضة وتأهيل وترميم منازل، حيث تم انهاء الأعمال بعدد كبير، منها إنشاء 35 فصلًا " توسعة" لمدرسة أولاد الشيخ الابتدائية والإعدادية، وإنشاء 18 فصلًا "توسعة" بمدرسة أولاد الشيخ الابتدائية، وذلك بإجمالي 11 مليون و 580 ألف جنيه، وتم نهوهم بالكامل، وسيدخلون الخدمة العام الدراسي القادم.

كما شملت الأعمال إنشاء وحدة صحية طبقا لمنظومة التأمين الصحي الشامل بقرية أولاد الشيخ بتكلفة 5 ملايين و562 ألف جنيه، ومتوقع إنهائها نهاية هذا العام، إضافة إلى تطوير الوحدة الصحية بقرية الشيخ عبادة طبقا لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمبلغ 2 مليون و953 ألف جنيه، ومتوقع إنهائها أكتوبر المقبل.

وتُجرى أعمال المبادرة في 6 قري بالمحافظة، هي كفر المغربي والشيخ مسعود بمركز العدوة، وأولاد الشيخ بمركز مغاغة، وزعبرة بمركز ديرمواس، والشيخ عبادة بمركز ملوي، وشيبة بمركز أبوقرقاص.