تجهيز 557 مركزا انتخابيا لاستقبال 3.5 مليون مواطن في المنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مراكز المحافظة تواصل إنهاء الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ والتي من المقرر إجراؤها خلال يومي 11و 12 من شهر أغسطس الجاري.

وأعلن المحافظ تجهيز 557 مركزا انتخابيا، موزعة على 757 لجنة فرعية، حيث تستقبل اللجان الانتخابية 3 ملايين و468 ألفا و575 ناخبا على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.

وقرر المحافظ، إلغاء كل الإجازات والراحات بنطاق الوحدات المحلية التسع ومديري مديريات الخدمات والإدارات التابعة لها، بهدف المتابعة المستمرة والرقابة على سير العمل بجميع المراكز الانتخابية واللجان العامة.