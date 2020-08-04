تحرير 7 قضايا وضبط 620 كيلو لحوم فاسدة بمراكز المنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الطب البيطري بالمحافظة، واصلت تنظيم الحملات التفتيشية، لرصد المخالفات بالمرور على الأسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم.

وأضاف المحافظ، أنه جرى خلال الحملات التفتيشية التي نظمتها مديرية الطب البيطري تحرير 7 مخالفات بنطاق 5 مراكز (المنيا - مغاغة – بني مزار – سمالوط – ملوي)، حيث جرى ضبط 620 كيلو جرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى ضبط 25 كيلو جرام لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.