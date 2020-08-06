3 حالات غش ورقي في اليوم الأخير من امتحانات الثانوية الأزهرية

قال الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن امتحان مادة التفسير للقسم العلمي، في آخر أيام امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، مر بسلام ودون وشكاوى وناسب الامتحان الوقت الزمني المحدد.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمتابعة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، أن لجان الرصد والمتابعة رصدت 3 حالات غش ورقي وعدد من حالات تمزيق أوراق الإجابة.

يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسي 2019-2020، من القسم الأدبي بنين 50602 وفتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب، وبإجمالي عام 128495 طالبًا.

كما أن العدد الإجمالى للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعى وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبًا. جدير بالذكر أنه تم تخصيص الأرقام 01223343001 و01118825385 للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتس آب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.