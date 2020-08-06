صلاة الجمعة غدا من الجامع الأزهر دون مصلين وبإجراءات احترازية مشددة

تقام غدًا شعائر صلاة الجمعة بالجامع الأزهر، بعدد محدود من العاملين بالمسجد والعاملين بالأزهر الشريف، وسط إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا، ودون فتح المسجد أمام المصلين.

وشدد الأزهر، على استمرار الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي حددتها الجهات الصحية، والضوابط التي وضعتها إدارة الجامع للحفاظ على سلامة المصلين.

وتمّ تجهيز الجامع الأزهر بوضع علامات التباعد الاجتماعي، ووضع ملصقات توضيحية وفق الإرشادات الوقائية الصادرة بهذا الشأن، كما جرى تعقيم الجامع بالكامل.

من ناحية أخرى، شهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف انطلاق أول 7 سيارات لتوزيع لحوم أضاحي الأوقاف على المديريات الإقليمية أمس بواقع سيارتين للقاهرة بحمولة 2 طن، وسيارتين للجيزة بحمولة 2 طن، وسيارتين للقليوبية بحمولة 2 طن، وسيارة للإسكندرية بحمولة 4 أطنان، وبإجمالي 10 أطنان لليوم الأول للتوزيع.

وأكّد وزير الأوقاف، أهمية الوصول للمستحقين الحقيقيين وإكرامهم وعدم تصوير أي منهم أو تعريضه لأي لون من ألوان الحرج، ومراعاة إجراءات التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية في أثناء عملية التوزيع، موجها الشكر لكل من أسهم بجهد أو مال في هذا المشروع التكافلي العظيم.

وأوضح أنَّ الوزارة راعت كل الضوابط الشرعية في الذبح بوقته الشرعي، مبينًا أنَّ عملية الذبح تمت بإشراف فريق من أئمة وقيادات الوزارة مع الأطباء البيطريين والمختصين من وزارة التموين، وتتم الآن عملية التشفية والتبريد والتجميد والنقل بمعرفة وزارة التموين وإشراف وزارة الأوقاف، لتنطلق عملية التوزيع، والتي وتتوالى يوميًا للوصول إلى المستحقين الحقيقيين من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب.