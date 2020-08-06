تجديدات وتوسعات في كهرباء كفر الشيخ بـ14 مليون جنيه 

أعلنت مديرية الكهرباء في كفر الشيخ، برئاسة المهندسة غادة أبوكيله، وكيل وزارة الكهرباء، عن تنفيذ خطة أعمال إحلال وتجديد وتوسعات بقطاع الكهرباء بالمحافظة، بتكلفة 14 مليون و929 ألف جنيه لتدعيم القرى.

وذكرت المديرية في بيان أصدرته، أن الأعمال تهدف لتطوير ورفع كفاءة جهد الشبكة واستقرار واستمرار التغذية الكهربائية، طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار، ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية، والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك.

وأوضح بيان صادر عن المديرية، انه تم تنفيذ إحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط بمراكز وقرى المحافظة، حيث شملت إحلال وتجديد شبكة الجهد المتوسط على مغذي الوزارية ( 1،2)، ومغذي الثروة السمكية، ومغذي الناصرية، ومغذى ريف الرياض بمركز ومدينة الرياض، ليستفيد منها أهالي تلك القرى بتكلفة مالية مليون و250 ألف جنيه، وإنشاء مغذى جديد ابو بدوي.