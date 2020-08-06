خلو منصب الأمين العام بـ"المصري للتأمين".. والاتحاد يبحث عن بديل

يعلن الاتحاد المصري للتأمين عن خلو منصب الأمين العام للاتحاد اعتباراً من أول ديسمبر 2020 وحاجة الاتحاد لتعيين أمين عام.

وطبقاً لقرار مجلس إدارة الاتحاد في اجتماعه بتاريخ 22/6/2020 فإن الاتحاد المصري للتأمين يفتح باب الترشح لوظيفة الأمين العام.

ويشترط في المتقدمين للحصول على هذه الوظيفة من الجنسين الآتي:

1- أن يتمتع بالجنسية المصرية.

2- خبرة لا تقل عن خمسة عشر عاماً في مجال العمل بسوق التأمين.

3- حاصل على بكالوريوس تجارة أو ما يعادلها من الكليات الأخرى المناسبة لهذا المنصب ويفضل أن يكون لديه شهادات عليا في مجال التأمين أو من معهد التأمين القانوني بلندن.

4- أن يتوافر لديه مهارات الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات وإدارة نظم المعلومات.

5- إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة (قراءة وكتابة وتحدث).

6- القدرة على تمثيل الاتحاد في كافة المحافل داخل وخارج جمهورية مصر العربية.

7- أن تتوافر لديه القدرات الإدارية ومهارات التواصل وتقديم الحلول العملية للمشاكل.

8- أن تتوافر لديه مهارات التطوير وتنمية العاملين والابتكار ووضع الخطط للنمو في الأنشطة المختلفة للاتحاد.

9- الخبرات الفنية في مجال التأمين بصفة عامة.

10- الإلمام بمجال الاستثمار وتحقيق أفضل العوائد على المحفظة الاستثمارية.

11- خبرات في الشؤون المالية ومجالات الاكتتاب في التأمين.

12- القدرة على تقديم التقارير لمجلس الإدارة.

يتم إرسال كافة الطلبات عبر البريد الإلكتروني الخاص برئيس الاتحاد خلال مدة خمسة عشر يوماً وبحد أقصى يوم الأحد 23 أغسطس 2020:

* يتم التعامل مع هذه الطلبات بسرية تامة

el-zohairy.a@ifegy.net