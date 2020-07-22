6 معلومات عن مركز بطاقات الدفع الإلكتروني ومجموعة مطابع هيئة البريد

تمتلك الهيئة القومية للبريد، مركز لإصدار بطاقات الدفع الإلكتروني ومجموعة مطابع رقمية، تتمتع بأحدث البرامج والأجهزة ومعدات الطباعة.

وترصد "الوطن" فى هذا التقرير، أبرز المعلومات عن مركز لإصدار بطاقات الدفع الإلكتروني، ومجموعة مطابع.

1- الهدف من إنشاء مركز بطاقات البريد المصري، هو تلبية احتياجات الهيئة القومية للبريد من البطاقات الذكية، وكذلك تلبية احتياجات السوق المحلي.

2- الطاقة الإنتاجية للمركز تصل إلى نحو 60 ألف بطاقة يوميا، بما يعادل أكثر من 20 مليون بطاقة سنويا.

3 - مركز بطاقات البريد المصري، يتميز بأنه الوحيد فى مصر الذى يحتوى على نظامين "Inline"، يشخصا البطاقة، وطباعة خطاب الترحيب وتظريفهما مرة واحدة، بدون تدخل أى عنصر بشرى لضمان سرية البيانات.

4- المقرر البدء فى إصدار البطاقات اللاتلامسية (Dual Interface) لأول مرة للهيئة القومية للبريد، فى شهر أبريل المقبل.

5- مطابع البريد تعد من أهم المطابع في مصر والشرق الأوسط، ولديها من الإمكانات والمقومات، التي تجعلها ركيزة أساسية لتطوير قطاع الطباعة في مصر، بالاعتماد على نظم الطباعة الحديثة واستخدام أحدث آلات الطباعة الرقمية.

6- مطابع البريد لديها القدرة على طباعة جميع أنواع الطباعة، وتقدم خدمات متكاملة لجميع الوزارات والهيئات والشركات والبنوك والنقابات، من طباعة وتغليف وتوصيل الخطابات والمطبوعات المختلفة، باستخدام أقوى برامج التأمين في المطبوعات ذات القيمة، مثل "الطوابع والشيكات"، بالإضافة إلى أحدث منظومة برمجيات، للتحكم الكامل بإدارة المطابع، التي تشمل التحكم فى عمليات التصميم المؤمن ومراحل الإنتاج، والتحكم وجودة الألوان، وحتى المراحل النهائية للمنتج.