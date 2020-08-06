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محمود مسلم

أمطار غزيرة على حلايب وشلاتين

كتب:

شاذلي عبدالراضي
05:22 م | الخميس 06 أغسطس 2020
سقوط أمطار جنوب البحر الأحمر

سقوط أمطار جنوب البحر الأحمر

شهدت مدن حلايب وشلاتين جنوب محافظة البحر الأحمر، اليوم الخميس، سقوط أمطار غزيرة، صاحبها تكاثف السحب والغيوم.

ويطلق أبناء مدن حلايب وشلاتين، على هذه الأمطار "أمطار الخير" والتي تحول الصحاري إلى مراعي خضراء.

وكانت غرفة عمليات البحر الأحمر، حذرت من هبوط أمطار غزيرة على مدن الجنوب وشددت باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

وطالبت إدارة مرور البحر الأحمر، السائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة والتقليل من السرعة واتباع إشارات المرور على الطرق،  حفاظا على أرواحهم.

 

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