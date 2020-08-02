"بيطري البحر الأحمر": ذبح 1680 أضحية في المجازر الحكومية

قالت مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر إنه تم ذبح 1680 رأس ماشية للأضاحي في جميع المجازر الحكومية بمدن المحافظة بالمجان للمواطنين في أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك وذلك بالمجان.

وأوضح الدكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر فى تصريح صحفى مساء أمس، لـ"الوطن"، أنه تم فتح جميع مجازر مدن المحافظة لذبح الأضاحى بالمجان وذلك حفاظا على الصحة العامة للمواطنين وسلامة اللحوم.

وأوضح سلمي أنه تم ذبح 1680 رأس عجول بقري وجاموسي وجمال وأغنام وماعز أضاحي للمواطنين وتم الذبح داخل مجازر البحر الأحمر برأس غارب والغردقة وسفاجا والقصير والشلاتين، مؤكدا أنه تم الكشف على اللحوم والتأكد من سلامة اللحوم وذلك لليوم الثاني من أيام العيد، لافتا إلى استمرار فتح المجاز بالمجان طوال أيام العيد، مشيرا إلى المجهود المبذول من الأطباء البيطريين والعاملين بمديرية الطب البيطري.

كانت استقبلت مجازر مدن محافظة البحر الأحمر المواطنين لذبح الأضاحى بالمجان وذلك منذ أول أيام العيد، مع توقيع الكشف الطبى على الأضحية قبل وبعد الذبح، لضمان سلامتها والذي شهد إقبالاً كبيرا من المواطنين.

وفتحت إدارة المجزر صالات الذبح أمام الأضاحي تحت إشراف طبي كامل من الأطباء البيطريين بمديرية الطب البيطري بمتابعة دكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر وتم إستدعاء جميع الأطباء إلى المجازر لمتابعة الذبح.

وأكد فتحي سلمي على توقيع غرامات لمن يذبح في الشوارع، طبقا لتعليمات محافظ البحر الأحمر ، بالإضافة إلى وجود لجان تمر في الشوارع لرصد المخالفات والتعامل مع بلاغات المواطنين لمنع التلوث.

.