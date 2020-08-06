تفاصيل الوظائف الشاغرة بشركة WE بمرتبات تصل لـ 4500 جنيه

أعلنت شركة إكسيد حاجتها لشغل وظائف شاغرة لخدمة عملاء والدعم الفني بالشركة المصرية للاتصالات WE.

مرتبات شركة WE

وأوضح ماجد أشرف مسؤول التوظيف بقسم الموارد البشرية بالشركة، لـ"الوطن"، أن مرتبات الوظائف المطلوبة تبدأ من 2700 جنيه، وتصل لـ4500 جنيه، وتتمثل الوظائف في التالي:

Technical support first line

ويشترط أن يكون مستوى اللغة الانجليزية جيدا، على أن يكون العمل بمدينة نصر، ومرتب الوظيفة 4000 جنيه.

Techincal support back office

ويشترط أن يكون مستوى اللغة الإنجليزية جيدا جدا، ومكان العمل بمدينة نصر، ومرتب الوظيفة 4500 جنيه.

Call center agent

ويشترط أن يكون مستوى اللغة الإنجليزبة جيدا جدا، ومكان العمل القرية الذكية والدقي ومدينة نصر، ومرتب الوظيفة يتراوح بين 2400جنيه، 3500 جنيه.

Chat support agent

ويشترط أن يكون مستوى اللغة الإنجليزية مقبولا، ومكان العمل بالقرية الذكية، ومرتب الوظيفة 2700 جنيه.

شروط التقدم لوظائف WE

وجاءت الشروط المطلوبة للوظائف كالتالي:

- أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عالٍ.

- ألا يزيد السن عن 30 سنة.

- أن يكون للمتقدم من الذكور موقف محدد من الجيش.

على أن يقوم المتقدمون بإرسال الاسم الثلاثي، ورقم الهاتف، ورقم البطاقة، والوظيفة المتقدم لها عبر تطبيق "واتس اب" على رقم 01555631415.