تعرف على وظائف المرشحين الـ27 بانتخابات "شيوخ" المنيا

تنوعت وظائف المرشحين الـ27 الذين يتنافسون على 5 مقاعد بالنظام الفردي بانتخابات مجلس الشيوخ في المنيا، مابين محامين وبلغ عددهم 10، وطبيب بشري واحد، ومهندس زراعي.

والمحامون الـ10 هم: أشرف حسين عشيرى محمد، محام بالبنك الزراعي المصري، عن حزب مستقبل وطن، حسين محمد محمود عباس، حاصل على ليسانس حقوق، عن حزب المؤتمر، محمد حمدى عبدالستار أحمد، ماجستير في القانون، مستقل، خالد عبدالجواد على عمار، محام حر، مستقل، عطا الله يوسف حنا مقار، محام، عن حزب حماة الوطن، كرم زكى فرج الله مريانس، محام حر، مستقل، محمد صلاح محمد عيسى، محام حر، مستقل، حسين عبدالرحمن عبدالعال يوسف، محام حر، عن حزب حماة الوطن، شريف نادى موسى دياب، محام، وعضو حالي بمجلس النواب عن بندر ملوي، مستقل، هشام أحمد عكاشه على، محام بالبنك الزراعي المصري بالمنيا، مستقل.

كما يشارك في الانتخابات طبيب بشري واحد، هو الدكتور زين العابدين أحمد محمد إبراهيم عن حزب مستقبل وطن.

بجانب مسؤول ببنك هو محمد عبدالحفيظ صالح محمود، مدير الإدارة القانونية بالبنك الأهلي المصري المركز الرئيسي، عن حزب مستقبل وطن.

ومهندس زراعي واحد، هو طارق حسن محمد مصطفى عن حزب مستقبل وطن.

كما يشارك معتز أحمد صفوت أبوزيد أبوطالب، موظف بمراسم مجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن.

ومحمد محمود عمار أحمد، مستقل، خبير بدرجة مدير عام بالمديرية المالية لمحافظة المنيا.

وعمرو حسين حسن حسين، كبير مخرجين بدرجة مدير عام، بقطاع القنوات الإقليمية، القناة السابعة، عن حزب المؤتمر.

وجابر خليفه سعد عبدالرحمن، أخصائي بالأزهر بمعهد إبتدائي، مستقل.

وأحمد أبوغنيمه عبدالغنى أبوغنيمه، حاصل علي ماجستير في الدراسات الأفريقيه، ومدير الوحدة الإقتصادية بديوان محافظة المنيا، مستقل.

وإسماعيل عبدالمالك محمد إسماعيل، مدرس بقسم الإقتصاد الزراعي، المعهد العالي للتعاون الزراعي، مستقل.

وياسر محمود كامل عبدالعظيم، مدرس بمدرسة الدكتور أحمد مسلم الثانوية بأبا البلد بمغاغه، مستقل.

وأنطونيوس نادى أسكندر سليمان، إخصائي تكنولوجيا "ا" بمدرسة منهري الإبتدائية الجديدة بأبوقرقاص، مستقل.

وأسماء صابر على خليل، كيميائية بمعهد بحوث صحة الحيوان، مستقل.

ومحمود سعد محمود عبدالعال، رئيس مركز ومدينة سمالوط بالمعاش، عن حزب حماة الوطن.

وعثمان محمد عثمان عبدالجواد القاياتى، باحث برلماني بالمكتب الفني برئاسة مجلس الوزراء، مستقل.

وهشام إبراهيم محمد محمد، بالنيابة الإدارية بالمنيا، قسم ثاني، مستقل.

بدر أنور حبيب حنين، أخصائي أول تكنولجيا التعليم بدرسة السلام الإعدادية بنات بنزالي طحا، مستقل.

وإبراهيم طلعت محمود حسن، مدير الشركة العربية للتجارة والتوريد، عن حزب حماة الوطن.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في المنيا 3 ملايين و227 ألفا، و180 ناخبا، موزعين على 586 مركز إنتخابي، و715 لجنة فرعية.

وتضم محافظة المنيا نحو 6 مليون مواطن بينهم أكثر من 3 مليون مسجلين بجداولها الانتخابية، وطبقا لقانون مجلس الشيوخ فإن نصيبها من مقاعده بنظام الفردي 5 مقاعد، إضاقة إلي 5 مقاعد، بنظام القائمة.