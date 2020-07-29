مصلحة الجمارك تعلن عن 305 وظائف شاغرة للشباب "مهندسون وباحثون"

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي عن حاجتها إلى شغل بعض الوظائف والتعاقد مع بعض التخصصات لمدة عام طبقًا لقرار وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رقم 25 لسنة 2018 كالتالي:

- 55 مهندس صيانة ثالث.

- 55 مهندس اتصالات إلكترونيات ثالث.

- 195 باحث متابعة ثالث.

المؤهلات المطلوبة

- بكالوريوس علوم تخصص (فيزياء – كيمياء).

- بكالوريوس هندسة تخصص (كيمياء - كهرباء قوى - حاسبات آلية - اتصالات وإلكترونيات - قواعد بيانات وبرمجة).

ويرفق بالطلب المستندات الآتية

- صورة شهادة المؤهل الدراسي.

- صورة شهادة الميلاد.

- صورة الموقف من الخدمة العسكرية (للذكور).

- صورة بطاقة الرقم القومي من الوجهين.

- إقرار بالموافقة على العمل بأي موقع أو إدارة جمركية تراها المصلحة وفقًا لحاجه العمل بها.

شروط التقدم للوظائف

1. ألا يزيد السن عن 35 عامًا.

2. أن يكون المتقدم من الحاصلين على المؤهلات مذكورة أعلاه بتقدير عام (جيد) على الأقل من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها بشرط إرفاق شهاده معادلة المؤهل من المجلس الأعلى للجامعات.

3. بالنسبة لوظائف باحث متابعة ثالث (من الذكور فقط نظرًا لطبيعة العمل على أجهزة الفحص بالأشعة).

4. ألا يكون المتعاقد معه قريبًا لأي من شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بالوحدة حتى درجة القرابة الثالثة نسبًا أو مصاهرة.

ويتم تلقى طلبات المتقدمين للتعاقد على الوظائف المشار إليها إلكترونيًا فقط من خلال موقع الإنترنت الخاص بالمصلحة www.customs.gov.eg، خدمات التوظيف حتى 27 أغسطس المقبل، وسيتم الإعلان عن أسماء المتقدمين بطلبات مستوفية لشروط الإعلان على الموقع الإلكتروني لاستلام أصول المستندات المطلوبة.

لن يتم الالتفات للطلبات الواردة على غير الموقع الإلكتروني للمصلحة أو بعد انقضاء فترة الأعلان أو الغير مستوفاه للشروط.