كريم مسلم: أظهرنا مصر السياحية الجميلة في مشاهد "شكوى إلى الله"

أعرب المخرج كريم مسلم، عن سعادته البالغة للنجاح الكبير الذى حققه كليب "شكوى إلى الله" الذي أخرجه للفنان الكبير محمد فؤاد.

قال مسلم لـ"الوطن" إن كليب شكوى إلى الله قد تم تصويره فى محافظة الفيوم على مدار يوم كامل، خلال نهار وليل إحدى ليالي شهر رمضان الكريم.

أضاف: "التصوير كان شاقا للغاية بسبب إن التصوير كان في مرتفعات وجبال ورمال، واحتاج وقتا طويلا لكي يتم تثبيت المعدات والكاميرات".

تابع: "كان هدفي من تصوير الكليب فى الفيوم أن أظهر عددا كبيرا من معالم مصر السياحية والخلابة التى لا يعرفها الكثيرون عن مصر، وأعتقد أنني نجحت فى إظهار ذلك خلال التصوير".

وأشار كريم إلى أن الفترة المقبلة ستشهد أغنيات مصورة أخرى مع محمد فؤاد الذي يراه مطربه المفضل.

يذكر أن أغنية "شكوى إلى الله" هي من كلمات وألحان محمد فؤاد وتوزيع كريم عبدالوهاب، وإنتاج هاي فيدليفي، وهي كانت ضمن تريند تويتر مصر فور طرحها أول أمس.