رئيس الوزراء يحذر من التخلي عن "إجراءات كورونا": حتى لا تحدث انتكاسة

جدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحذيره من التخلي عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

وقال "مدبولي"، خلال مشاركته في الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم، إن تراجع معدلات الإصابة والوفيات بفيروس "كورونا" المستجد يجب ألا تكون مبرراً للتخلي عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى لا تحدث لا قدر الله انتكاسة في الوضع الوبائي كما حدث في عدة دول حول العالم.

وتوجه رئيس الوزراء بالشكر لكل الوزراء الذين أسهموا في إتمام امتحانات الثانوية العامة بنجاح، في الوقت الذي قامت فيه عدد من الدول بإلغاء الامتحانات، لافتا في هذا الصدد إلى أن مصر قامت بتجربة رائدة في إنجاز منظومة الامتحانات بأعلى معايير الأمان والسلامة لكافة المشاركين فيها.