مدبولى: سيتم تنفيذ عدة مدن بالساحل الشمالى على غرار العلمين الجديدة

خلال جولته بمدينة العلمين الجديدة اليوم، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع الماسة بالمدينة، وذلك بحضور اللواء محمد امين ابراهيم نصر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح تفصيلي من المدير التنفيذي للجهاز الوطني للادارة والاستثمار، حول المشروع الذي يتكون من عدة مكونات ترفيهية وخدمية، حيث يشمل ٦ ابراج بها ١٦٥٠ غرفة فندقية وجناح فندقي وشقة فندقية، وتطل مباشرة علي البحر، ويحتوي المشروع علي ٧ مطاعم متخصصة متميزة لتناسب مختلف الاذواق (مطعم اسماك، شرقي، مطاعم متعددة الاستخدام)، بالاضافة الي قاعة احتفالات ومؤتمرات مجهزة بأحدث التقنيات.

ويتوسط المشروع ٨ حمامات سباحة متميزة، ويحتوي المشروع علي ناد صحي وصالة جيم عالمية مجهزة بأحدث الاجهزة، كما يضم منطقة ترفيهية تحتوي علي عدد من ألعاب الاطفال. ويحتوي المشروع علي فندق crystal inn بطاقة فندقية ١٠٢ غرفة وجناح متميز ومطاعم متخصصة، والذي يُدار بواسطة شركة الماسة لإدارة الفنادق وصالة للجيم وحمام سباحة وغرفة ألعاب للاطفال وتم افتتاح الفندق.

كما يحتوي المشروع علي المركز التجاري OMALL والذي يتوافر فيه مجمع السينمات، التى تم افتتاحها وتشغيلها، وهايبر ماركت "سعودي" تم افتتاحه وتشغيله، هذا إلى جانب تشكيلة متنوعة من المحلات الخدمية والترفيهية، بالاضافة الي المطاعم والكافيهات المتنوعة. وجار افتتاح اكبر وأول سينما سيارات في الساحل الشمالي. ويحتوي المشروع علي مسجد يتسع لعدد ١٠٠٠ مصلي، ومارينا اليخوت وهي اول مارينا حديثة في البحر المتوسط تسع نحو ٦٠ يختا.

وفى نهاية الجولة أشاد رئيس الوزراء بهذا المشروع الذى يتكامل مع المشروعات الضخمة التى تنفذها وزارة الإسكان بالمدينة، وهو ما يُؤكد أن هذه المدينة ستكون درة البحر المتوسط كله، وهى النواة الحقيقية لتنمية الساحل الشمالى الغربى، مُشيراً إلى أنه سيتم، من خلال وزارة الإسكان، البدء فى تنفيذ عدد من المدن على الساحل الشمالى، على غرار مدينة العلمين الجديدة، منها مدينة رأس الحكمة التى يتم الانتهاء من مخططاتها حاليا، تمهيداً لبدء التنفيذ، ومؤكداً أن المنطقة ستشهد عمراناً وتنمية حقيقية على مدار العام كله.