مدبولي يتفقد منطقة الأبراج الشاطئية والمنطقة الترفيهية وميدان المسلة بالعلمين الجديدة

خلال جولته بمدينة العلمين الجديدة، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، منطقة الأبراج الشاطئية، حيث أكد الوزير أنه يتم تنفيذ أعمال صب الخوازيق لإنشاء 5 أبراج جديدة، بجانب تنفيذ أعمال التشطيبات وتركيب الواجهات للأبراج التي يجرى تنفيذها وتضم 15 برجاً، بارتفاعات تصل إلى 42 دورا، حيث تم الانتهاء من صب الدور الأخير بعدد منها.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي المنطقة الترفيهية، التي تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجا يسع 3 آلاف سيارة، وفندقا صغيرا وعددا من المحال.

وأشار وزير الإسكان أن المنطقة أصبحت جاهزة للتشغيل، مقترحاً استغلال الأماكن الواسعة أمام المطاعم وتزيينها بطاولات الطعام، ووضع مرايا تعكس البحر أمام رواد المطاعم.

كما تفقد رئيس الوزراء الطريق المؤدي إلى منطقة الأبراج، الذي تم رصفه وتنفيذ أعمال الإنارة به، وفي الوقت نفسه تفقد نموذجاً مكتملا لأحد الشاليهات، بمشروع تنفيذ كمبوند سكني تجاري بالمنطقة الشاطئية بمساحة ٧٠٠ فدان، وتعمل به ٥ شركات مقاولات كبرى، لتنفيذ نحو ١٠ آلاف وحدة سكنية تضم عمارات، وفيلات، وشاليهات، بالإضافة إلى المشروعات الخدمية والترفيهية المختلفة.

وخلال جولته بالعلمين الجديدة، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه كباري البواغيز الجاري تنفيذها، ومنطقة البحيرات الشاطئية، ونوه وزير الإسكان إلى أنه جار حالياً تنفيذ أعمال تكريك البحيرات، وفتح البواغيز، لافتاً إلى أن نسبة التنفيذ تجاوزت 90 %.

كذلك قام رئيس الوزراء بتفقد ميدان المسلة، حيث تم وضع مسلة فرعونية في أحد الميادين الرئيسية بمدينة العلمين القريبة من مبني مجلس الوزراء، مُشيداً بمكان المسلة والتي تزين المكان وتُضفي إليه لمحة جمالية، مُشيداً في الوقت نفسه بشركة المقاولون العرب التي قامت بتنفيذ الميدان فى وقت قياسى.