محافظ أسيوط يكرم وكيل التضامن لبلوغها السن القانونية للمعاش

كرم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمكتبه، فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة لبلوغها السن القانونية وخروجها للمعاش وتم منحها شهادة تقدير لجهودها خلال فترة عملها السابقة بالمحافظة متمنياً لها دوام التوفيق والتقدم.

وقال محافظ أسيوط، إن تكريم، اليوم، هو تقدير لما قدمته وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة من جهد خلال فترة عملها وتفانيها في العمل واستجابتها السريعة لحل مشاكل المواطنين وتذليل العقبات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والأسر الأكثر احتياجاً وتنفيذ برامج التنمية متمنياً لها حياة كريمة وسعيدة بين أبنائها، مطالبا بأن يكون هذا التقليد نموذجاً يحتذى به ونموذج للوفاء والتقدير.