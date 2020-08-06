ماكرون يلتقي رؤساء الكتل النيابية والأحزاب في السفارة الفرنسية ببيروت

يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقر السفارة الفرنسية ببيروت، رؤساء الكتل النيابية والأحزاب بينهم رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ورئيس كتلة "حزب الله" النيابية محمد رعد.

ووفق الوكالة الوطنية، فإن ماكرون يعقد لقاء في قصر الصنوبر، حيث مقر سفارة بلاده في لبنان، مع رؤساء الكتل النيابية ويحضره رئيس "تيار المستقبل" ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري، ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، ورئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، ورئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل، ورئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط ونجله النائب تيمور جنبلاط، ورئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وكان ماكرون أبلغ حشودا من اللبنانيين الغاضبين خلال جولته في منطقة الجميزة مار مخايل، متفقدا أضرار انفجار مرفأ بيروت، بأن الدعم الذي ستقدمه باريس لبلادهم لن يذهب إلى "الأيدي الفاسدة" وإنه يريد اتفاقا جديدا مع السلطات السياسية في لبنان.

وأكد الرئيس الفرنسي في مؤتمر صحفي من بعبدا أن التحقيقات لا بد أن تجري بكل شفافية لمعرفة ما حصل فعلا وتسبب بالانفجار في مرفأ بيروت.