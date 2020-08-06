منسوب النيل الأزرق يقترب من الفيضان في الخرطوم

حذرت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية في بيان، اليوم، من أن محطة الخرطوم سجلت "أقل من منسوب الفيضان فقط بـ 5 سنتيمترات من درجة الفيضان والي تبلغ 16.5 متر"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

وقالت اللجنة، إن صور الأقمار الاصطناعية بالهضبة الإثيوبية أظهرت وجود سحب ماطرة ونزول أمطار في الهضبة الإثيوبية خلال اليومين الماضيين أدت إلى إرتفاع مناسيب النيل الأزرق، مشيرة إلى أن هناك ارتفاع في مناسيب النيل الأزرق في معظم الأحباس، حيث يشهد قطاع الدمازين-سنار، استقرارا، فيما يشهد قطاع سنار-الخرطوم ارتفاعاً، وقطاع جبل الأولياء-الخرطوم ارتفاعا، وقطاع الخرطوم-شندي ارتفاعا، وقطاع شندي–عطبرة ارتفاعاً، وقطاع عطبرة- سد مروي ارتفاعا، وقطاع سد مروي-الدبة ارتفاعا، وقطاع الدبة-دنقلا سيشهد ارتفاعا، وقطاع خشم القربة-عطبرة إرتفاع ملحوظا.

ودعت لجنة الفيضانات، الجهات المختصة والمواطنين إلى اتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.

وكان المجلس القومي للدفاع المدني في السودان، أعلن أمس الأربعاء، ارتفاع الوفيات بسبب الأمطار إلى 10 وفيات وإصابة 3 أشخاص وانهيار كلي لـ 1872منزلا و1508 منازل انهيارا جزئيا إضافة إلى تضرر 21 مرفقا تعليميا و8 مساجد.

وناشد المجلس، السودانيين، بتوخي الحيطة والحذر خاصة الذين يقطنون قرب مجاري المياه َوالخيران، داعياً مستخدمي طرق المرور السريع مراعاة اتخاذ التدبير اللازمة، مؤكدا استمرار جهوده في صيانة كسر سد نهر القاش وأن العمل جاري في سحب وشطف المياه المتراكمة بمحلية بحري بواسطة آليات الدفاع المدني.