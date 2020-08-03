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فيديو.. أمطار غزيرة على المسجد النبوي بالمدينة المنورة

كتب:

رامي مصطفى
05:14 ص | الإثنين 03 أغسطس 2020
المسجد النبوي

المسجد النبوي

سقطت أمطار غزيرة، أمس، على مناطق متفرقة من المدينة المنورة، جاءت من بينها المسجد النبوي.

ونشر الحساب الرسمي لأمانة منطقة المدينة المنورة، صورة للمسجد النبوي بعد هطول الأمطار التي سقطت يوم أمس.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقاطع فيديو توثق لحظات سقوط الأمطار على المسجد النبوي، والمناطق المتفرقة من المدينة المنورة.

وأفادت صحيفة "سبق" السعودية، بهطول الأمطار على مناطق متفرقة من المدينة المنورة، شملت الحناكية، والصويدرة، والشقيرة ودثيرة وغيرها.

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