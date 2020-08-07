"مكنش قصدى أقتله".. تفاصيل جريمة شاب تخلص من "جده" لسرقة 200 جنيه

"مكنش قصدي اقتله.. خفت من الفضحية والحبس.. مسكت الفأس.. وكنت بهوش عليه جت على دماغه قتلته فى ثواني".. بهذه الكلمات تحدث الشاب المتهم بقتل جده، فى قرية صالح فريد بمركز الفشن بمحافظة بني سويف، أثناء مثوله أمام جهات التحقيق.

وأضاف المتهم قائلا: "اللى حصل أنا قمت بالليل متآخر روحت الأوضة اللى كان نايم فيها.. ومسكت المحفظة بتاعته لقيت فيها 200 جنيه، كنت هاخدهم، لقيته قام من النوم فجأة.. حاولت الهرب مسكني.. ضربته وروحت ماسك فأس وكنت بهوش عليه بيه، نزلت على دماغه مات على طول".

جرى تسجيل اعترافات المتهم، وإحالته للجهات المختصة التى باشرت التحقيق، وقررت حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

ذكرت التحريات والتحقيقات، أن بداية الواقعة بتلقي مأمور مركز شرطة الفشن، إخطارا من نقطة شرطة مستشفى الفشن، بوصول مزارع 70 سنة للمستشفى، مصابا بكسر في الجمجمة، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته.

بمجرد تلقى البلاغ.. انتقلت قوة أمنية من المباحث إلى مكان الحادث، وتبين من التحريات أن الضحية قتل على يد حفيده شاب 19 سنة، وتم استئذان النيابة العامة، وألقى القبض على المتهم.

وجاء فى محضر الشرطة، أن المتهم اعترف بتفاصيل جريمته، حيث قرر أنه حاول سرقة جده، واستغل نومه، ودخل حجرته، وأثناء محاولته سرقة جده، أستيقظ الجد من نومه، وأمسك بحفيده اللص، الذي أسرع لإحضار فأس من داخل المنزل، وضربه على رأسه.