تفاصيل ضبط 40 فتاة بتهمة التحريض على الفسق والدعارة بالجيزة

قالت مصادر مطلعة على التحقيقات إن الجهات المختصة فى انتظار ورود تحريات مباحث الآداب النهائية بشأن وقائع ضبط 40 فتاة لاتهامهن بالتحريض على الفسق والترويج للدعارة فى مناطق مختلفة بالجيزة، تمهيدا لإحالة المتهمات للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام المحاكم المختصة.

وأضافت المصادر أن جهات التحقيق حرزت هواتف الفتيات المقبوض عليهن بعد فحصهن من قبل الجهات الفنية التي أظهرت أن هناك شات إباحي بين عدد من المقبوض عليهن والزبائن والاتفاق على ممارسة الرذيلة مقابل حصولهن على مبالغ مالية تصل إلى 300 جنيه وأيضا صور عارية لعدد منهن.

وشرحت المصادر أن الجهات المختصة أجرت تحقيقات موسعة مع الفتيات واستمعت إليهن وسجلت اعترافات لعدد منهن بشأن التحريض على الفسق والفجور والترويج للدعارة.

وكانت القوات قد تمكنت من ضبط المتهمات قبل ممارسة الرذيلة، وحرزت القوات هواتف محمولة تحتوي على شات إباحي وصور عارية للفتيات، وتم التحفظ على المتهمات، وعرضهن على جهات التحقيق المختصة التي قررت حبسهن لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وكانت الإدارة العامة لمباحث الآداب بالجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، ضبطت 40 فتاة بتهمة التحريض على الفسق، وممارسة والدعارة مقابل مبالغ مالية، على مدار أيام العيد.

ووردت معلومات للعقيد محمد غراب، وكيل مباحث الآداب بالجيزة، مفادها أنه بالتنسيق مع البحث الجنائي بالجيزة، أثناء الحملات على الكافيهات، جرى رصد قيام عدد من الفتيات بالتحريض على الفسق، والدعوة لممارسة الرذيلة مقابل مبلغ مالي يتراوح بين 200 و300 جنيه في الليلة.

وتمكنت قوة يقودها المقدم محمد سعيد، الضابط بمباحث الآداب، من ضبط 40 فتاة على مدار أيام العيد، وتحريز الهواتف المحمولة بحوزتهن، ومبالغ مالية، وتبين من فحص الهواتف وجود شات جنسي وصور عارية لهن.