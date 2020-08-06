كريم أبو زيد يطرح "وعيونها" ثاني أغنيات ألبومه الجديد

طرح الفنان كريم أبو زيد ثاني أغنيات ألبومه الجديد "فكك من الناس" والذى يطرح أغنياته تباعا.

الأغنية بعنوان "وعيونها" وطرحت عبر قناته بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهى من ألحانه وكلمات محمد جمعة وتوزيع نور بروديوسر.

وتقول كلمات الأغنية "عيونها نهاية الموضوع فرعونية وعجبانى، ألوانها ألوان وفروع شجر الأرز اللبناني، سحرها جن الشبان وأمها مصرية كمان باباها فاتح دكان بياع فاكهة وحلوانى، يالا ياقمر 14 فاقت سن 18 المهر زمان كان ربع جنيه وعشانك بقى ب 11 .

الألبوم سيتضمن أغنيات "فكك من الناس"، من كلمات أحمد عرفان وتوزيع أشرف محمود أبوزيد، وألحان كريم أبو زيد وأغنية "وعيونها" من ألحانه، وكلمات محمد جمعة وتوزيع نور برديوسر وجيتار مصطفى أصلان، وأغنية "دنية ربنا" من كلماته وألحانه، وتوزيع أشرف محمود أبو زيد، وأغنية "الدنيا حلوة"، من كلماته وألحانه وتوزيع نور برديوسر.